Sul Proporzionale si accelerano i tempi e sul referendum l'indecisione aumenta

AGI - Dopo l'appello del segretario del Pd Zingaretti a smetterla con i trucchetti, l'ex capo politico M5s, Di Maio, si dice pronto subito ad un passaggio sulla legge elettorale. Domani si terrà l'ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, ma per ora - a meno di sorprese - non ci dovrebbero essere novità. Renzi disponibile a metà Il Pd punta all'adozione del testo base e ad accelerare sull'iter degli emendamenti ma Italia viva è disponibile (non in questa settimana) alla prima ipotesi (astenendosi), ma non alla seconda. Ovvero c'è la disponibilità a ragionare nel merito - secondo quanto riferisce una fonte parlamentare renziana - ma si punta a fissare il termine degli emendamenti e quindi all'eventuale primo via libera del nuovo sistema di voto solo dopo il 20 e 21 settembre. Iv sarebbe ...

AGI - Dopo l’appello del segretario del Pd Zingaretti a smetterla con i trucchetti, l’ex capo politico M5s, Di Maio, si dice pronto subito ad un passaggio sulla legge elettorale. Domani si terrà l’uff ...

Il via libera alla nuova legge elettorale prima del referendum del 20 settembre appare sempre più una mission impossibile per il Pd. Luigi Di Maio, pur di avere il sostegno degli alleati sul referendu ...

