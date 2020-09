Pure la Calabria sotto assedio: boom di positivi tra migranti (Di martedì 1 settembre 2020) Federico Garau "Terzo sbarco in tre giorni a Crotone, con 60 clandestini arrivati in spiaggia nelle ultime ore. Alcuni di loro sono già scappati", denuncia Matteo Salvini In Calabria torna a salire sia il numero dei contagi, che quello degli sbarchi di clandestini, approdati ancora una volta a Crotone, così come accaduto nei giorni scorsi e sottolineato quest'oggi anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini. Stando ai dati diffusi a livello regionale, sarebbero 22 i nuovi casi di Coronavirus accertati: tra questi ben 20 dei tamponi faringei risultati positivi provengono da Cosenza, 16 dei quali sono riferibili alla struttura d'accoglienza di Santo Stefano di Rende. Come riferito da "QuiCosenza", proprio nei giorni scorsi era stata la task force dell'Azienda sanitaria provinciale a predisporre degli esami ... Leggi su ilgiornale

Alfonso0070 : RT @FedericaGambar2: Ma che cos'è ??...pure noi abbiamo le tarantole in Calabria o è scappata a qualcuno???? Comunque era a casa del mio vic… - FedericaGambar2 : Ma che cos'è ??...pure noi abbiamo le tarantole in Calabria o è scappata a qualcuno???? Comunque era a casa del mio… - danix1980 : @LegaSalvini Andrea chi ?? Il tizio che ha fatto la figura di merda con il museo egizio di Torino inventandosi tele… - milaneista : @macho_morandi Pure di Calabria, se fai un video di 10 secondi, sembra fortissimo - SoldatoDoc : @AnichiniValerio @Maicuntent1986 Anche a me piace tantissimo, ma se vogliamo fare sia lui che Chiesa, Aurier (o Dum… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Calabria Pure la Calabria sotto assedio: boom di positivi tra migranti ilGiornale.it Decreto Calabria, così aumentano i costi degli appalti: la Regione paga pure la “tassa” Invitalia

Nasconde mille insidie il Decreto Calabria che, ad ormai pochi mesi dalla scadenza della sua efficacia, continua a prolungare indefinitamente quelle stesse procedure che era stato chiamato a disincagl ...

Turismo in Calabria bla bla bla. Ma la spazzatura davanti all’Abbazia Florense profuma di santità?

Ma poi che accade all’improvviso sotto l’afa di una tintarella di luna quando proprio nel mezzo della festa arriva ai vacanzieri una bella torta in faccia farcita e zeppa di rifiuti urbani olezzanti e ...

Nasconde mille insidie il Decreto Calabria che, ad ormai pochi mesi dalla scadenza della sua efficacia, continua a prolungare indefinitamente quelle stesse procedure che era stato chiamato a disincagl ...Ma poi che accade all’improvviso sotto l’afa di una tintarella di luna quando proprio nel mezzo della festa arriva ai vacanzieri una bella torta in faccia farcita e zeppa di rifiuti urbani olezzanti e ...