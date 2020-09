Monza, Galliani: “Colpo Davide Bettella, straordinario difensore centrale” (Di martedì 1 settembre 2020) “L’Atalanta non se ne vorrà ma domani, quando tornerà dall’Under 21, faremo Bettella, uno straordinario difensore centrale del 2000, che diventa il nuovo colpo del Monza“. Adriano Galliani, ai microfoni di Sky Sport 24, annuncia il nuovo colpo del suo Monza. Si tratta di Davide Bettella, 20 anni, che quest’anno ha indossato la maglia del Pescara, in prestito dall’Atalanta. Per quanto riguarda l’amichevole in programma sabato contro il Milan, l’ad ha spesso parole anche per i rossoneri: “Da tifoso del Milan sono contento della conferma di Pioli e del mercato, la mia speranza e’ vedere tra un anno il Milan in Champions e il Monza in A”. Leggi su sportface

DiMarzio : Il suo #Monza, il dejà-vu con Ibra, la chiacchierata con Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus e non… - news24_napoli : Galliani: ‘Pronto il nono colpo del Monza, contento per Tonali. Ho chiesto… - sportli26181512 : Galliani: 'Ho chiesto la maglia a Ibrahimovic. Pirlo? Un predestinato': Le parole dell'amministratore delegato del… - sportface2016 : #Monza Adriano #Galliani annuncia un nuovo colpo per i brianzoli: si tratta di Davide #Bettella - GurzoBahri : RT @DiMarzio: Il suo #Monza, il dejà-vu con Ibra, la chiacchierata con Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus e non solo: le… -