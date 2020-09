Migrante positiva al Covid partorisce in volo durante il trasferimento da Lampedusa (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Una Migrante positiva al Covid e in avanzato stato di gravidanza ha partorito in volo, sull'elicottero del 118, durante il trasferimento dall'hotspot di Lampedussa all'ospedale di Palermo. La puerpera è stata aiutata dai medici dal personale del servizio sanitario. "Per noi il diritto alla salute di tutti è l'unica stella polare. dalla quale non arretriamo e non arretreremo", ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Migrante positiva al Covid partorisce in volo durante il trasferimento da Lampedusa... - giusepp28331069 : @Moonlightshad1 Chissà se lo raggiungerà la Yespica positiva al rientro dalla Sardegna e non col gommone....da migr… -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante positiva Migrante positiva al Covid partorisce in volo durante il trasferimento da Lampedusa Adnkronos Migrante positiva al Covid partorisce in volo durante il trasferimento da Lampedusa

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Una migrante positiva al Covid e in avanzato stato di gravidanza ha partorito in volo, sull'elicottero del 118, durante il trasferimento dall'hotspot di Lampedussa all'os ...

Sulla barca a vela quasi 80 migranti, nuovo sbarco a Gallipoli

Questa volta è stata una motovedetta della Guardia Costiera a “notare”, al largo delle coste di Gallipoli, quel veliero carico di migranti. Si stava avvicinando lentamente alla terraferma, in attesa d ...

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Una migrante positiva al Covid e in avanzato stato di gravidanza ha partorito in volo, sull'elicottero del 118, durante il trasferimento dall'hotspot di Lampedussa all'os ...Questa volta è stata una motovedetta della Guardia Costiera a “notare”, al largo delle coste di Gallipoli, quel veliero carico di migranti. Si stava avvicinando lentamente alla terraferma, in attesa d ...