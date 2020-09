“Lei non sa chi sono io”: si fingeva finanziere per gli sconti nei ristoranti (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontegiordano (Cs) – Si spacciava per Generale delle fiamme gialle chiedendo, e a volte ottenendo, favoritismi per il suo ruolo. Protagonista un 45enne napoletano che in Calabria, lontano dalla sua terra, si presentava in negozi o ristoranti mostrando un finto tesserino di riconoscimento della Guardia di Finanza, molto simile a quello autentico, chiedendo così di ricevere trattamenti di favore per il suo ruolo. Dopo un’attività di osservazione e pedinamento è stato però rintracciato ed arrestato dai veri finanziari del comando di Montegiordano (Cs). Sorpreso in un ristorante di Roseto Capo Spulico, insieme alla famiglia, proprio mentre mostrava il falso tesserino e la placca di polizia qualificandosi come generale. Il 45enne napoletano è stato così tratto in arresto per contraffazione ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : @evaristobek279 @PatriziaRametta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @Capezzone @simo6608 @valy_s @PonytaEle… - fanpage : 'Avrei voluto avere i suoi consigli. Avrei voluto con tutto il cuore che mia madre avesse potuto conoscere mia mogl… - SirDistruggere : Non avendo lei mai detto che i bambini dovrebbero essere obbligati a crescere con due genitori dello stesso sesso,… - fframarini : @FrancescaManza Infatti lei lo era, del resto non era un parroco. Torna tutto - CordaroErika : RT @gaiajdb: vogliamo parlare di lei gelosissima di nika nonostante non si fossero ancora nemmeno baciati? REGINA DELLE SOTTONE -

Ultime Notizie dalla rete : “Lei non Cochi Ponzoni: «Io e Renato senza eredi. La nostra è anzitutto amicizia» Corriere della Sera