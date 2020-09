Le transizioni sospese in Bielorussia e Mali (Di martedì 1 settembre 2020) (Questo post è a cura di Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding)Il mese di agosto 2020 verrà ricordato da chi segue la politica internazionale, oltre che per l’evoluzione del COVID-19, per le proteste post-elettorali in Bielorussia e per il colpo di stato in Mali.La Bielorussia è un paese dell’ex Unione Sovietica governata da 26 anni da Aljaksandr Lukašėnka, considerato l’ultimo dittatore d’Europa. Il Mali, invece, è uno stato dell’Africa occidentale che negli ultimi anni ha sofferto violenti conflitti legati allo jihadismo del Sahel e da altri scontri interni. Contesti ed eventi molto diversi tra loro che, con analisi comparative, ci permettono di trarre alcune lezioni comuni su transizioni politiche, uso della ... Leggi su huffingtonpost

Parigi, 26 ago 12:41 - (Agenzia Nova) - L'Organizzazione internazionale della francofonia (Oif) ha sospeso il Mali dalla dall’organismo dopo il colpo di Stato militare della scorsa settimana che ha es ...

