La scelta di Elisa: da reginetta di bellezza a regina del moscato - (Di martedì 1 settembre 2020) Serenella Bettin Quinta a Miss Universo nel 2000, a 30 anni ha cambiato strada. "E a tavola niente più acqua" Ha gli occhi verdi dove dentro traspare la fragranza del vino, la dolcezza, la raffinatezza. Brillante, fresca, frizzante. È lei la Miss del Vino. Si chiama Elisa Dilavanzo, di anni ne ha 43, e a 30 dopo un passato in tv decide di cambiare vita. Fisico perfetto, finalista a Miss Italia e a Miss Universo, rodigina di nascita, una carriera televisiva vissuta tra Milano e Roma, ora dalla sua tenuta sui colli vede la casa dove il padre viveva. E inerpicandosi su per i tornanti e i versanti di Baone, si trovano le sue vigne di una poetessa del vino È lei insomma che si è inventata la via del moscato Giallo. Dallo stesso tipo d'uva, nella sua tenuta che gestisce con Gianluca Bisol, uno dei prìncipi del ... Leggi su ilgiornale

im___elisa : RT @dreaminhogvarts: Quando credete di aver fatto una scelta discutibile nella vita pensate a chi ha tradotto un titolo poetico ed etereo c… - amadio_elisa : RT @Openjobmetis: Essere gentili è una scelta che fa la differenza... anche sul #lavoro! Praticando l’empatia a scapito dell’aggressività s… - micheciprovo : @GuideraPaola C'era tanta scelta. Masini mi sarebbe piaciuto ma non son riuscita, Elisa li ho presi al volo. -

Ultime Notizie dalla rete : scelta Elisa La scelta di Elisa: da reginetta di bellezza a regina del moscato ilGiornale.it La scelta di Elisa: da reginetta di bellezza a regina del moscato

Ha gli occhi verdi dove dentro traspare la fragranza del vino, la dolcezza, la raffinatezza. Brillante, fresca, frizzante. È lei la Miss del Vino. Si chiama Elisa Dilavanzo, di anni ne ha 43, e a 30 d ...

Rocca di Papa, Elisa Pucci:”Nell’ex Municipio servono nuovi servizi per vivacizzare il borgo”

“Per donare un nuovo aspetto a Rocca di Papa dobbiamo iniziare dal centro storico, cioè dal cuore della città e dai suoi servizi. È indubbio che gli ultimi accadimenti, non ultima l’esplosione, ci pon ...

Ha gli occhi verdi dove dentro traspare la fragranza del vino, la dolcezza, la raffinatezza. Brillante, fresca, frizzante. È lei la Miss del Vino. Si chiama Elisa Dilavanzo, di anni ne ha 43, e a 30 d ...“Per donare un nuovo aspetto a Rocca di Papa dobbiamo iniziare dal centro storico, cioè dal cuore della città e dai suoi servizi. È indubbio che gli ultimi accadimenti, non ultima l’esplosione, ci pon ...