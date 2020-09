La quercia più vecchia del mondo è in Aspromonte (Di martedì 1 settembre 2020) In Aspromonte c’è una quercia di 943 anni, è la più vecchia al mondo. Gli studiosi l’hanno ribattezzata Demetra Si trova all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte, in Calabria, la quercia piu’ vecchia del mondo, e‘ stata battezzata Demetra ed ha un’eta’ di 934 anni. La scoperta, frutto di un’accurata ricerca dell’Universita’ della Tuscia, e’ stata… L'articolo La quercia più vecchia del mondo è in Aspromonte Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Alfonso0070 : RT @LaCnews24: E' in Aspromonte il rovere piu' vecchio del mondo: ha quasi mille anni #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : E' in Aspromonte il rovere piu' vecchio del mondo: ha quasi mille anni #calabrianotizie #newscalabria

