La falsa cartolina "Covid free" (Di martedì 1 settembre 2020) Giacomo Susca Il paradosso della libertà è molto semplice: più senti il bisogno di rivendicarla, più significa che è in discussione. Il concetto si può estendere pari pari alla minaccia del Coronavirus. I nuovi casi di ritorno, anzi, «d'importazione», hanno rimescolato le carte rendendo la mappa del contagio molto più omogenea. La stagione delle vacanze, con gli italiani che hanno riconquistato la facoltà di spostarsi, è coincisa con una distribuzione del rischio su scala nazionale. Uno scenario a cui le Regioni non erano preparate, anzi sembravano egoisticamente volerlo ...

