Il PSG piomba su Skriniar! Contatti avviati, l'Inter abbassa il prezzo: i dettagli (Di martedì 1 settembre 2020) Milan Skriniar ha perso il posto da titolare nell'Inter di Antonio Conte ed è destinato a lasciare i nerazzurri. Sul calciatore c'è anche il Psg. Leggi su 90min

Mohamme37615716 : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain piomba su Milan Skriniar: la dirigenza nerazzurra chiede Paredes più un conguaglio di 30 mln ?… - Boddah80 : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain piomba su Milan Skriniar: la dirigenza nerazzurra chiede Paredes più un conguaglio di 30 mln ?… - marcuzzo27 : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain piomba su Milan Skriniar: la dirigenza nerazzurra chiede Paredes più un conguaglio di 30 mln ?… - cosoblu : Napoli: Sirene francesi per Osimhen. Sul forte attaccante nigeriano piomba il Psg, lo sceicco è intenzionato a port… - Internews1908it : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain piomba su Milan Skriniar: la dirigenza nerazzurra chiede Paredes più un conguaglio di 30 mln ?… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG piomba

90min

Il reparto che più risentirà in casa Inter della rivoluzione sarà molto probabilmente il centrocampo. La dirigenza nerazzurra è ormai conscia, su indicazione del proprio allenatore, dei giocatori da s ...Non sarà un mercato di spese folli, come sottolineato nell’incontro tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte. Molto ruota intorno alle cessioni, utili per ricavare un tesoretto importante da invest ...