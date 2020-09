Highlights Djokovic-Dzumhur, Us Open 2020 (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Novak Djokovic e Damir Dzumhur, valevole per il primo turno degli Us Open 2020 e terminato in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-1 in favore del tennista serbo. La testa di serie numero uno del tabellone maschile, dopo aver vinto due giorni prima il Masters 1000 di Cincinnati, passa in scioltezza contro il bosniaco, che non riesce a contenere lo strapotere del suo avversario, nonostante i problemi fisici che avevano afflitto Nole nei giorni scorsi. Leggi su sportface

Brutta la partita giocata da Stetone da Ascoli contro Jordan Thompson, uno che sul cemento non gioca male ma che al primo turno di un Major non si poteva definire un brutto sorteggio. Travaglia ha ini ...

