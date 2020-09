Giada Giovanelli Instagram sanguinante in viso, immagini forti: «Ecco mio padre» (Di martedì 1 settembre 2020) Ha affidato ad Instagram il suo sfogo Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island e oggi vittima di violenza. Con il naso sanguinante, l’influencer romana si è mostrata sul social attraverso delle stories piuttosto forti in cui immagini e didascalia paiono davvero inequivocabili. Dopo aver mostrato il volto grondante sangue, la modella capitolina ha cercato di spiegare quanto accaduto. Leggi anche >> Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: «Ecco il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone» Giada Giovanelli Instagram, sangue dal naso: sul social i segni della violenza “Ecco mio padre”, poche parole accompagnano ... Leggi su urbanpost

gossipblogit : Giada Giovanelli di 'Temptation Island' con il naso sanguinante: 'Ecco mio padre, ora sono al pronto soccorso' - giuseppe_alto : Giada Giovanelli, ex Temptation, si mostra con il naso insaguinato su IG e accusa il padre - MondoTV241 : Giada Giovanelli, ex di Temptation Island, aggredita: il messaggio sui social (FOTO) #giadagiovanelli - zazoomblog : Giada Giovanelli di Temptation Island con il naso sanguinante: Ecco mio padre ora sono al pronto soccorso - #Giada… - blogtivvu : Temptation Island, sangue dal naso per Giada Giovanelli: “Ecco mio padre” -