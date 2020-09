Federico Fashion Style, anche la figlia di 3 anni positiva al Coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) anche la figlia di Federico Fashion Style è risultata positiva al Covid: ha 3 anni Non soltanto Federico Fashion Style: anche la compagna Letizia e la figlia Sophie, tre anni, sono risultate positive al Coronavirus. Lo ha comunicato proprio la compagna del parrucchiere dei vip, dopo aver ottenuto l’esito del tampone, ai suoi follower su Instagram. “Abbiamo avuto i dati ieri sera con grande ritardo, visto che il tampone lo abbiamo fatto lunedì. Io ho qualche sintomo ma sto bene e Sophie ringraziando Dio è asintomatica e non ha febbre né altro riconducibile ai sintomi del Covid”, ha spiegato la donna. Soltanto ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: "Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo"

Sono positive al coronavirus anche la compagna di Federico Fashion Style, Letizia e la loro figlia, Sophie Maelle. Federico Fashion Style, anche la moglie e la figlia sono risultate positive al tampon ...Selvaggia Lucarelli ha criticato via social i numerosi influencer che, dopo le vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone risultando positivi al Coronavirus e hanno utilizzato la malattia per ...