Eleonora Daniele torna in tv: "Così mi organizzerò con mia figlia Carlotta" (Di martedì 1 settembre 2020) Eleonora Daniele è pronta a tornare in tv. Lunedì 7 settembre ripartirà il suo programma di grande successo: Storie Italiane. Dalle 10 fino alle 12: due ore piene di attualità, inchieste giornalistiche, approfondimenti e grandi interviste. E un occhio di riguardo al mondo della maternità: ora che la Daniele è diventata mamma ha più a …

Eleonora Daniele è pronta a tornare in tv. Lunedì 7 settembre ripartirà il suo programma di grande successo: Storie Italiane. Dalle 10 fino alle 12: due ore piene di attualità, inchieste giornalistich ...

La prima conferenza stampa della stagione, la prima ‘in presenza’ come si dice in gergo Covid 19, si è svolta questa mattina a Viale Mazzini nella sala degli Arazzi della Rai. Location istituzionale p ...

