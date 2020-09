Coronavirus, il farmaco anti-artrite non funziona: Sanofi interrompe lo studio (Di martedì 1 settembre 2020) “Lo studio non ha prodotto i risultati sperati”. Con queste parole John Reed, capo della ricerca e sviluppo di Sanofi, ha messo la parola fine alla sperimentazione come anti-Covid del farmaco antiartrite Kevzara*. “In tempi come questi, l’impegno in studi clinici controllati e progettati correttamente fornisce le informazioni e la comprensione di cui la comunità scientifica ha bisogno per un processo decisionale basato sui fatti”, ha aggiunto Reed nel comunicato rilasciato da Sanofi sul proprio sito. In sintesi, lo studio clinico internazionale di Fase 3 lanciato da Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals su Kevzara, il preparato usato per il trattamento delle forme gravi di Covid-19, non ha fornito ... Leggi su meteoweb.eu

