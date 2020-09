Christopher Nolan su Tenet: “Il mio spy movie tra fantascienza e Sergio Leone” (Di martedì 1 settembre 2020) Intervista a Christopher Nolan, in sala dal 26 agosto con Tenet, film in cui dimostra tutto il suo amore per James Bond, i film di spionaggio e gli spaghetti western di Sergio Leone. Il tempo, la tecnologia, l'ossessione per i misteri, gli orologi e i completi eleganti: a tre anni di distanza da Dunkirk, Christopher Nolan torna in sala, dal 26 agosto, con Tenet, film in cui ha inserito tutte le cose che ama di più. A cominciare dai film di spionaggio, in particolare la saga di James Bond, sua grande e dichiarata passione da sempre. È stato lo stesso regista ad ammettere il suo intento, nel corso del junket virtuale di Tenet: "Il mio intento era far fare al pubblico una corsa folle attraverso il genere di spionaggio." L'idea di partenza in ... Leggi su movieplayer

