Ausilio: “Messi? Non c’è niente. Finanzieremo le entrate con le uscite” (Di martedì 1 settembre 2020) Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport del mercato del club, “E’ venuta fuori un’idea comune di lavoro, ci siamo confrontati su alcune tematiche, è stata una riunione proficua. E’ venuta fuori l’idea dell’allenatore, sposata dalla società e condivisa dalla proprietà. Quel che stiamo facendo è condiviso con Conte“. Ausilio ha anche parlato di Messi, accostato al mercato dell’Inter. “Avete detto la verità dicendo che non c’è niente. Non so da dove vengano certe idee, se parliamo di Messi non esiste una proprietà che non desideri averlo. La realtà è diversa. Il mercato deve essere attento e oculato. Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e ... Leggi su ilnapolista

