Ausilio: 'Messi all'Inter? Non c'è niente' (Di martedì 1 settembre 2020) "Non so da dove vengano certe idee. Tutti vorrebbero Messi in squadra, la realtà però è molto diversa, il mercato deve essere attento e oculato. Noi sappiano cosa dobbiamo fare, prima di tutto le ... Leggi su gazzetta

TuttoMercatoWeb : ?? 'Portaci #Messi'. Così i tifosi interisti ad #Ausilio - Giopari9900 : RT @gialinaccio: #Ausilio su #Messi: 'Non so da dove possa provenire questa idea' Circo. #Inda. - NuovoNando : RT @FeliceRaimondo: Ausilio in un colpo solo ha umiliato tutti i tifosi interisti che ci prendevano in giro perché noi non ci saremmo potut… - StraNotizie : Inter-Messi, parla Ausilio: 'Tutti lo vorrebbero ma...' - EugenioFrati : Ausilio ha la stessa capacità di rasserenarti di un qualsiasi boss medio di Gomorra quando ti dice 'tranquillo, vie… -