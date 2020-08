Verbania, riapre una scuola ma c’è subito un positivo al Covid. Istituto chiuso per sanificazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli studenti erano appena tornati a scuola per partecipare ai corsi del Programma operativo nazionale (“Pon”), un progetto promosso dal Ministero e finanziato dall’Europa, ma dopo pochi giorni l’Istituto ha dovuto chiudere per un caso di Covid. È successo a Verbania, dove la dirigente dell’ISS Cobianchi, Vincenza Maselli, ha dovuto annunciare la sospensione delle attività didattiche “per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali”. Sul sito dell’Istituto la preside ha spiegato che si è reso necessario l’intervento poiché “un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19“. ... Leggi su ilfattoquotidiano

