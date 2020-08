The Americans su Prime Video dal 1° settembre, perché riscoprire il miglior spy thriller del decennio (Di lunedì 31 agosto 2020) L’arrivo di The Americans su Prime Video segna un altro grande colpo per la piattaforma streaming di Amazon, che dal primo settembre mette a disposizione degli abbonati tutte le stagioni di una tra le serie più celebrate del decennio. Lo spy thriller creato da Joe Weisberg per FX è considerato dalla stragrande maggioranza dei critici una delle migliori serie tv di tutti i tempi, e staziona fin dal debutto fra i cinque migliori drama di sempre secondo le più autorevoli testate specializzate. Lasciata Netflix, dunque, The Americans torna a svelarsi su Prime Video nel suo adrenalinico splendore, offrendo almeno quattro ragioni per una maratona di fine estate. ... Leggi su optimagazine

