Terremoto a Roma e scosse ai Castelli, Ingv: “Il vulcano si è svegliato” (Di lunedì 31 agosto 2020) Terremoto a Roma e ai Castelli. Per due giorni una serie di piccole scosse hanno spaventato gli abitanti di Roma Sud e dei comuni a sud della Capitale. In totale 8 scosse sono state registrate in 48 ore. Il luogo dell’epicentro è Lariano. Tanta paura con gente riversa nelle strade. Secondo i dati dell’Ingv il vulcano dei Colli Albani è pronto a risvegliarsi. Paura a Roma per il Terremoto Un po’ di paura devono averla provata i Romani e gli abitanti dei Castelli. Lo scorso weekend hanno vissuto la paura del Terremoto. scosse lievi di 3 gradi della scala Richter: tra venerdì e sabato hanno avuto Lariano come ... Leggi su newspad

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - emergenzavvf : ?? #Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Ro… - Corriere : Scossa di terremoto avvertita a Roma e nella zona dei Castelli Romani - infoitinterno : Terremoto a Roma, altre scosse ai Castelli: «Il vulcano si è svegliato» - Il - viagrazie : Check out this article: Terremoto Roma, l'esperto: le scosse di oggi sono un evento raro, avvenute su un antico edi… -