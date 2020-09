Telecomunicazioni, via libera di Tim e Cdp alla società della rete unica (Di martedì 1 settembre 2020) Via libera da Tim e Cdp alla creazione della società della rete unica nazionale attraverso l'integrazione con Open Fiber. Un punto di svolta per le Telecomunicazioni del Paese, sottolineano le due società che hanno sottoscritto la lettera di intenti. Il primo passo per la realizzazione di una società della rete digitale italiana in fibra è l'accordo sottoscritto da Tim con Kkr e Fastweb per la creazione di FiberCop, la newco in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall'armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e quella in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint venture con Fastweb.Tim ha accettato l'offerta vincolante di 1,8 miliardi da parte del fondo Usa, ... Leggi su ilfogliettone

Via libera da Tim e Cassa depositi e prestiti al percorso per creare un’unica Rete di telecomunicazioni in fibra ottica, mettendo insieme l’infrastruttura del gruppo telefonico con Open Fiber. Ieri i ...

Intanto bisognerà attendere il via libera anche dell’Antitrust, non così scontato (soprattutto se, come immaginabile, coinvolgendo il fondo americano KKR, servirà l’ok anche dell’Antitrust europeo, si ...

Intanto bisognerà attendere il via libera anche dell'Antitrust, non così scontato (soprattutto se, come immaginabile, coinvolgendo il fondo americano KKR, servirà l'ok anche dell'Antitrust europeo, si ...