Sorteggio secondo turno di qualificazione Europa League 2020/21: il regolamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Lunedì 31 agosto alle 13:00 presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon avrà luogo il Sorteggio del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League 2020/21. Tra le squadre in gara anche il Milan in virtù del sesto posto nello scorso campionato. Ma come funziona l’urna? Le palline con le teste di serie (e il Milan fa parte della lista) piazzate in un’urna mentre quelle delle non teste di serie in un’altra. Una pallina verrà estratta da ciascun’urna e collocata in un contenitore al centro. La prima squadra estratta giocherà la sfida in casa mentre le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate insieme. Le partite per definire le qualificate al terzo turno di ... Leggi su sportface

