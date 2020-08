Serie A, il consiglio federale decide sulle date 2020/21 (Di lunedì 31 agosto 2020) Serie A date 2020 2021 – Il consiglio federale che si terrà nella giornata di oggi – lunedì 31 agosto 2020 – dirà l’ultima parola sulle date di avvio dei campionati nella prossima stagione. Quella del 19 settembre per la Serie A resta la più probabile nonostante il ripensamento di alcuni club che spingono per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Gazzetta_it : Il consiglio di #Bergomi: '#Conte resti all'#Inter. Ha l'occasione per battere la #Juventus' - Cody__Allen : @nellavitamangio È diventata una delle mie serie preferite te la consiglio davvero - haksoftie : Consiglio serie tv - Cuordimortadel1 : @Federic83372442 Ti consiglio una serie così passi anche tu da qui la sera tardi dopo aver visto un po' di episodi? - Shellshoker7 : @Leo____24 Di niente Leo, consiglio vivamente se ti serve una serie senza impegno! -

Ultime Notizie dalla rete : Serie consiglio

Padova Sport

Anche in un’annata difficile, con tante incognite e insidie, la Benedetto 1964 riparte con la sua tradizionale attività dedicata ai giovani del territorio di Cento e una novità.Dopo l’ultimo consiglio ...Quanto auspicato da atleti, dirigenti e appassionati è finalmente diventato realtà: il Cus Pisa, targato Gas and Heat, è stato ammesso a partecipare, per la stagione 20202021, al campionato di C Silve ...