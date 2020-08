Rete unica, via libera dai cda di Tim e Cpd (Di lunedì 31 agosto 2020) I cda di Tim e Cdp hanno dato il via libera alla Rete unica. Inizia il progetto Fibercop. ROMA – I cda di Tim e Cdp hanno dato il via libera alla Rete unica. Dopo l’ok da parte del Governo, è arrivato anche quello delle due aziende con il progetto che prenderà vita nei prossimi mesi. L’ex monopolista inizierà presto a definire tutti i dettagli con il fondo americano Kkr e Fastweb per la creazione dell’azienda FiberCop che successivamente diventerà AccessCo. Si tratta di una svolta storica per il nostro Paese con l’esecutivo guidato dal premier Conte che ha condiviso questo progetto sin dall’inizio. Obiettivo digitalizzare il Paese Si tratta di un lungo percorso. Come riportato da La Repubblica, il progetto ... Leggi su newsmondo

rafbarberio : #Patuanelli dice di voler far confluire nella #Rete unica #5G, #cloud e #server dì prossimità . Ma in #TIM il #Cloud… - rafbarberio : Rete Unica? Rallenterà gli investimenti in fibra e allungherà la vita al rame. Altro che Italia digitale - marattin : In Italia la miglior cosa possibile è quasi sempre impossibile. Non ci si rende conto di quanto errori (fatti in p… - VedeleAngela : RT @Affaritaliani: Tim, intesa con Kkr e Fastweb Nasce la rete unica FiberCop - alex459213 : RT @GuidoCrosetto: Continua a sfuggirmi il motivo per cui, nel totale silenzio, si sta regalando la rete nazionale unica, ad un’azienda pri… -