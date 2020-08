Nubia Red Magic 5S, arriva in Europa lo smartphone top gamma con un prezzo da fascia media (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo smartphone di fascia alta Nubia Red Magic 5S sta per arrivare in Europa: i preordini infatti sono appena iniziati, con le spedizioni che dovrebbero iniziare dal prossimo 2 settembre. Red Magic 5S è stato ufficializzato poche settimane fa e presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone cinese infatti rappresenta una soluzione ideale per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un dispositivo potente ma con un costo abbastanza contenuto, diciamo allineato alle soluzioni di fascia medio-alta. Le differenze rispetto a Nubia Red Magic 5G (già disponibile da qualche mese) sono poche, ma potrebbero certamente colpire anche gli utenti più ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tech4D_ : Nubia Red Magic 5S in pre-ordine in Italia: prezzi e disponibilità - tsken_ : Veramente.. rimango perplesso: tra qualche mese avremo 'in tasca' (sempre per chi possa permetterseli..)… - NewsDigitali : Nubia Red Magic 5S è disponibile in preordine in Italia - - Albus961 : RT @HDblog: Nubia Red Magic 5S da oggi in preordine in Italia, spedizioni dal 2 settembre - HDblog : RT @HDblog: Nubia Red Magic 5S da oggi in preordine in Italia, spedizioni dal 2 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Nubia Red Nubia Red Magic 5S, arriva in Europa lo smartphone top gamma con un prezzo da fascia media Il Fatto Quotidiano Nubia Red Magic 5S in pre-ordine in Italia: prezzi e disponibilità

Una notizia che farà certamente piacere a tutti i fan italiani dei prodotti Nubia, ed in particolar modo agli appassionati di gaming. Nubia Red Magic 5S è infatti in pre-ordine anche nei mercati europ ...

RedMagic 5S è ufficiale: il nuovo gaming-phone già disponibile al pre-ordine

Nei mesi scorsi parlavamo del RedMagic 5G come uno degli smartphone più economici sul mercato con a bordo lo Snapdragon 865. Nubia rinnova ulteriormente la sua linea di gaming-phone, lancia RedMagic 5 ...

Una notizia che farà certamente piacere a tutti i fan italiani dei prodotti Nubia, ed in particolar modo agli appassionati di gaming. Nubia Red Magic 5S è infatti in pre-ordine anche nei mercati europ ...Nei mesi scorsi parlavamo del RedMagic 5G come uno degli smartphone più economici sul mercato con a bordo lo Snapdragon 865. Nubia rinnova ulteriormente la sua linea di gaming-phone, lancia RedMagic 5 ...