La Serie B al via il 26 settembre, tutte le date del calcio italiano (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo una breve sosta entro fine settembre tornano in campo le squadre italiane. Disco verde alla ripartenza del campionato di Serie B, con prima giornata fissata al 26 settembre. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc. Ecco tutte le date di inizio dei campionati. Serie A – inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021Coppa Italia – finale 19 maggio 2021Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021Serie D – inizio 27 settembre – termine (da definire)Coppa Italia Serie D – inizio 20 settembre ... Leggi su laprimapagina

forumJuventus : ? Confermate le date della Serie A: ?? Campionato al via il 19/9 ?? Mercoledì alle 12 la presentazione del calendar… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Serie A al via il 19/20 settembre: conferma ufficiale dal Consiglio Federale di oggi - Sport_Mediaset : #Figc: data confermata, #SerieA al via il 19 settembre. Mantenuta la scelta della Lega per il via del prossimo camp… - tuttosport : #SerieB, il 26 settembre via alla stagione - palermochannel : FIGC giorno 20 parte Serie A , il 27 Serie C - -