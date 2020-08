Io e Te finisce in anticipo a causa del Covid: non andrà più in onda (Di lunedì 31 agosto 2020) È tempo di chiudere i battenti per la trasmissione di Diaco Io e Te. Il programma finirà anticipatamente a causa del Coronavirus. È un brutto colpo questo per i fan più accaniti della trasmissione. Io e Te, il programma televisivo in onda su Rai1, ideato, scritto e presentato da Pierluigi Diaco, chiuderà i battenti in … L'articolo Io e Te finisce in anticipo a causa del Covid: non andrà più in onda è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : finisce anticipo Io e Te finisce in anticipo a causa del Covid: non andrà più in onda ViaggiNews.com Ftse Mib future, il tempo per giocare e’ finito

Ftse Mib future, il tempo per giocare e’ finito. Il future Ftse Mib ha trascorso le ultime sei sedute oscillando all’interno di uno spazio ristretto compreso tra due linee convergenti, quella ribassis ...

ITALIANI GIOVANILI SINGOLI: OPTIMIST A MALCESINE E WINDSURF A TORBOLE – DAY 4

OPTIMIST – Alessio Cindolo (Yacht Club Italiano) è il nuovo Campione Italiano Optimist; Rebecca Geiger (CV Muggia) ha vinto il titolo femminile TECHNO 293 – Mathias Bortolotti (Circolo Surf Torbole) e ...

