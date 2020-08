Higuain Juventus, no alla rescissione contrattuale: cinque club in corsa (Di lunedì 31 agosto 2020) Higuain Juventus -La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri prima lavorano sul mercato in uscita dove un attaccante sembrerebbe in procinto di abbandonare la Continassa. Il calciatore in questione è Higuain: dopo le parole di Pirlo in conferenza stampa è divorzio tra il bomber albiceleste e la Juve. cinque club in corsa, con la rescissione contrattuale che per ora è stata congelata. Gonzalo Higuain sembrerebbe molto richiesto sul mercato: secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.com”, il Pipita, potrebbe non rescindere il suo attuale contratto coi bianconeri e quindi accettare una nuova destinazione. Leggi anche: Messi ... Leggi su juvedipendenza

