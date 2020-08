Golf, Francesco Molinari non parteciperà allo Us Open 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) “Francesco Molinari non parteciperà allo US Open 2020, causa cancellazione spontanea dal field“. Questa è la notizia divulgata dalla Usga (United States Golf Association), la quale esplica come lo sportivo italiano Francesco Molinari abbia deciso di non figurare fra i Golfisti presenti al secondo Major stagionale, in programma dal 17 al 20 settembre a Mamaroneck, New York. Molinari non figura in un torneo ufficiale dal 12 marzo (The Players Championship) e attualmente non sembra intenzionato a ripartire, quantomeno finchè vi saranno rischi dovuti al propagarsi del Coronavirus. Leggi su sportface

OA_Sport : Golf: Dustin Johnson ancora numero 1 del mondo, incalzato da Jon Rahm. Francesco Molinari 50°, ma è possibile il ri… - giotti1979 : @AleCrisa86 @Kataklinsmann Buonasera, giocare a golf da 10 anni non vuol dire conoscere la storia del golf italiano… - Blackblues : @Pistogolblasta2 UN cialtrone sesquipedale, che tronfio gonfia il petto pro - ruBe . Ma non cita mai il NERAZZURR… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Francesco Golf: Dustin Johnson numero 1 del mondo, incalzato da Jon Rahm. Francesco Molinari 50°, ma è possibile il rientro a breve OA Sport Golf: Molinari salterà lo Us Open

La notizia arriva dalla USGA (United States Golf Association): "Francesco Molinari si è cancellato dal field dello US Open", di golf, secondo Major 2020 in programma dal 17 al 20 settembre a Mamaronec ...

Golf: USGA "Molinari salterà lo Us Open"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La notizia arriva dalla USGA (United States Golf Association): "Francesco Molinari si è cancellato dal field dello US Open", di golf, secondo Major 2020 in programma dal 17 al ...

La notizia arriva dalla USGA (United States Golf Association): "Francesco Molinari si è cancellato dal field dello US Open", di golf, secondo Major 2020 in programma dal 17 al 20 settembre a Mamaronec ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La notizia arriva dalla USGA (United States Golf Association): "Francesco Molinari si è cancellato dal field dello US Open", di golf, secondo Major 2020 in programma dal 17 al ...