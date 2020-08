Covid, giocatori PSG sospetti positivi. L’Equipe svela i nomi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il PSG ha comunicato attraverso una nota ufficiale che due giocatori sono sospetti positivi al Covid. Non sono state rese note le identità ma l’Equipe svela i nomi. Ulteriori test nei prossimi giorni. Non c’è ancora la certezza ma c’è il forte rischio che due giocatori del PSG siano positivi al Covid. Il club campione di Francia e finalista dell’ultima edizione della Champions League potrebbe avere due casi di infezione nella propria rosa. A comunicarlo è direttamente la società che, tramite una nota ufficiale, fa sapere che in due “sono sospettati di essere infettati da Covid-19″. Nella comunicazione diramata su Twitter il PSG ... Leggi su bloglive

Atalanta, 3 giocatori positivi al Covid

Il PSG ha comunicato attraverso una nota ufficiale che due giocatori sono sospetti positivi al Covid. Non sono state rese note le identità ma l’Equipe svela i nomi. Ulteriori test nei prossimi giorni.

