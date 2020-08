È colpa degli estremisti dell'accoglienza (Di lunedì 31 agosto 2020) Gian Micalessin Screenshot da Il CrotoneseLa tragedia del barcone di migranti esploso a Crotone non È solo un deja vu, ma un brusco richiamo alla realtà. La realtà, dimenticata, del 2016 La tragedia del barcone di migranti esploso a Crotone non È solo un deja vu, ma un brusco richiamo alla realtà. La realtà, dimenticata, del 2016. In quell'anno funesto la decisione del governo Renzi di lasciar mano libera alle navi delle Ong e di affiancarvi quelle di una Guardia Costiera chiamata a fornir loro pieno appoggio, ci regalò il primato di 181mila sbarchi e il tragico record di oltre di 4mila 581 morti nel Canale di Sicilia . Checché ne dicano i politici alla Zingaretti, gli intellettuali alla Saviano o i preti alla padre Zanotelli (quello pronto a togliere i biglietti del bus ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : È colpa