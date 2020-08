Boca Juniors, casi di Coronavirus e quarantena collettiva: allenamenti sospesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Boca Juniors ha ufficializzato la sospensione delle sessioni di allenamento programmate nelle prossime 72 ore, in seguito all’individuazione di alcuni casi di Coronavirus fra i tesserati del club argentino. Il Boca ha comunicato lo stato di salute dei giocatori in questione, sebbene non specificando il numero complessivo di essi, esplicitando che siano asintomatici. La squadra è attualmente in quarantena, fattore che rallenta i preparativi per i primi match di Copa Libertadores, imminenti e dalla grande importanza specifica. Leggi su sportface

