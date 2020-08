Anticipazioni Uomini e Donne: Sirius Nell’Occhio Del Ciclone! (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Sirius finisce nell’occhio del ciclone e viene accusato di essere andato nel programma solo per visibilità, mentre Armando prova a corteggiare una ragazza del Trono Classico… Anticipazioni Uomini e Donne: nuovo scontro tra Gemma e Sirius! È finita da poco la seconda registrazione di Uomini e Donne, dopo il suo grande ritorno. Presto i telespettatori potranno vedere le puntate, dato che l’inizio della messa in onda del dating show è stato anticipato di una settimana. All’apertura della puntata da poco registrata ci si aspettava che venissero invitate persone ormai esterne al programma, come i concorrenti di Temptation Island oppure Ida e ... Leggi su uominiedonnenews

