Anticipazioni Una Vita: la fine di Antonito e Lolita (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita: è momento drammatico quello che vediamo nel video sotto all’articolo, perché in pratica segna la fine del matrimonio di Antonito e Lolita. Anticipazioni Una Vita: Lolita scopre Antonito mentre bacia Natalia Il filmato si apre con Palacios e Natalia che si stanno baciando appassionatamente. La Quesada è seduta a cavalcioni a lui sul divano e addosso ha solo un corpetto e le calze autoreggenti. Lolita entra in casa e sente i gemiti del marito e della sua amante. Arriva e osserva la scena disgustata e con le lacrime agli occhi. Chiama Antonito per attirare la sua attenzione, lui si volta e lei sviene per lo shock (da precedenti ... Leggi su pianetadonne.blog

