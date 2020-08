Wilma e Francesco Facchinetti di nuovo sposi: le immagini delle nozze su Real Time (Di domenica 30 agosto 2020) Andrà in onda questa sera su Real Time ( e per i più curiosi le puntate sono on line anche su DPlayPlus) una nuova puntata della serie The Facchinettis con Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma protagonisti. Li avevamo lasciati settimana scorsa alle prese con le foto del presunto tradimento della Faissol che tanto avevano fatto infuriare l’imprenditore, li ritroveremo invece oggi in abiti da sposi! Ad anticipare quello che è successo a luglio, ci pensa Wilma via social! Lei e Francesco avevano organizzato una festa per questa estate, una nuova cerimonia per festeggiare il loro amore, visto che si erano sposati in comune e poi non c’era stato modo di fare la festa nel 2015, essendo Lady ... Leggi su ultimenotizieflash

