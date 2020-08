'Unict deve riaprire, non sappiamo dove studiare', l'appello degli studenti (Di domenica 30 agosto 2020) 'Non sappiamo più come chiederlo, non sappiamo più quali mezzi utilizzare! Noi vogliamo la riapertura dell'Università! Delle aule studio, dei nostri spazi in particolare'. L'appello per la ripertura ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Unict deve "Unict deve riaprire, non sappiamo dove studiare", l'appello degli studenti CataniaToday