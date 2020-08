Una barca con decine di migranti prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: si temono vittime (Di domenica 30 agosto 2020) Un’imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco a largo della costa Crotonese. Il fatto sarebbe avvenuto mentre erano in corso le operazioni di trasferimento sulle unità navali della Capitaneria di Porto, per cause ancora da accertare. Mentre proseguono le azioni di recupero delle persone in mare, le autorità non escludono che ci possano essere vittime. Finora sono 6 i migranti che risultano dispersi in seguito all’incidente. Due i finanzieri che, assistendo l’imbarcazione, sono invece rimasti feriti. Secondo quanto i soccorritori hanno riportato ad Ansa, i due militari sono stati affidati alle cure del 118. Uno dei due avrebbe una gamba rotta, l’altro avrebbe riscontrato ... Leggi su open.online

