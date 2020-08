Pavia, travolge e uccide un 15enne: il pirata si presenta dai carabinieri (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Si è presentato dai carabinieri di Villanterio, Pavia, il pirata della strada che sabato notte ha travolto e ucciso con il suo pick-up un 15enne in bicicletta e non si è fermato per i ... Leggi su tgcom24.mediaset

