NBA Playoff 2020, i Clippers eliminano Dallas: meravigliosi Leonard e Doncic, finisce 97-111 (Di lunedì 31 agosto 2020) I Los Angeles Clippers chiudono la serie contro i Dallas Mavericks vincendo gara-6 per 97-111. In seguito all’espulsione di Marcus Morris, causata da un gesto gratuito nei confronti di Luka Doncic, sono lo sloveno e Kawhi Leonard a prendersi la scena. L’ex Real Madrid incanta e lotta fino alla fine: al termine del match per lui ci sono 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Dall’altra parte l’MVP delle Finals in carica è invece perfetto: 33 punti, 14 rimbalzi, 7 assist e 5 recuperi. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) CRONACA – (in aggiornamento) Leggi su sportface

