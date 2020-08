Napoli, 88enne spara ai due figli invalidi e ne uccide uno (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Ha esploso due colpi di pistola contro i due figli invalidi , uccidendone uno, poi ha chiamato la polizia per confessare l'accaduto. A sparare è stato un uomo di 88 anni residente alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

