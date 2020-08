Migranti: Musumeci, 'Lampedusa non ce la fa più, silenzio da Roma' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "Nella notte l'ennesimo sbarco di 450 uomini a Lampedusa, accompagnato dalla consueta indifferenza: nessuno al largo ha visto nulla! Avevamo chiesto a Roma di recuperare i mesi persi, senza nessuna programmazione. Avevamo chiesto un ponte aereo per dare un segnale forte, di presidiare il Canale di Sicilia per impedire a questi squallidi mercanti di morte di continuare indisturbati. Mi rivolgo direttamente al presidente Conte. Lampedusa non ce la fa più". E' l'allarme lanciato su Facebook da Nello Musumeci dopo il nuovo sbarco a Lampedusa. "La Sicilia non può continuare a pagare l'indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma. E ieri abbiamo anche sentito qualche irresponsabile pronunciare frasi ... Leggi su liberoquotidiano

