Meteo Lazio – In arrivo forte maltempo con rischio nubifragi sulla capitale (Di domenica 30 agosto 2020) Le piogge e i temporali che hanno interessato la città di Roma e alcune zone del Lazio nella giornata di Domenica 30 agosto saranno soltanto l’antipasto di ciò che avverrà Lunedì 31. Un intenso fronte perturbato dalla Sardegna raggiungerà presto il Lazio.Piogge forti e abbondanti flagelleranno non solo Roma, ma anche il resto delle province laziali nel corso della mattinata … Leggi su periodicodaily

