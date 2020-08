Inter-Nainggolan, quale futuro? Domani scade il prestito col Cagliari (Di domenica 30 agosto 2020) Nella giornata di ieri Radja Nainggolan ha svolto il suo ultimo allenamento con la maglia del Cagliari. E in virtù della scadenza imminente del prestito che lo lega al club sardo (31 agosto 2020), il centrocampista belga è pronto a fare ritorno alla corte di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, società proprietaria del suo cartellino. Tuttavia le chance di vedere Nainggolan in nerazzurro per la prossima stagione sono comunque poche: il giocatore vuole il Cagliari e il suo acquisto è una delle richieste del tecnico Eusebio Di Francesco. Le prossime settimane saranno decisive per il raggiungimento o meno di un accordo tra i due club. Leggi su sportface

C_Chiri68 : @ncorrasco Per accontentare Spalletti che voleva Nainggolan abbiamo perso Zaniolo. Mi pare che non abbia insegnato… - MikeBomber10 : Recap: #tonali al milan #vidal alla juve #nainggolan al cagliari #messi al city #dzeko alla juve #allegri senza squ… - Syx27 : @Bubu_Inter Partendo dal concetto che tutti possono sbagliare... La sua miglior scoperta? Marquinhos? Nel senso di… - citizenworld__ : Qualcuno poi sa spiegarmi cosa #Vidal ha che #Nainggolan non ha? @Inter - bobmch84 : @CupidoAlfonso @marifcinter Nainggolan non ha parlato meglio dell'Inter in passato, fuori tutti e due! -