I nubifragi sferzano il Nord Esondano Adige e Isarco | chiusa l' Autobrennero Massa | due ragazze morte in un camping

Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni e la sua sorella di 14 sono morte dopo che un albero è crollato sulla tenda ...

