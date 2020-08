Fantacalcio, medie voto e bilanci: Ronaldo, Immobile e Dybala i migliori attaccanti della A (Di domenica 30 agosto 2020) Questione di ore: il primo settembre uscirà il listone della nuova Magic . E in queste ultime ore prima che il Fantacalcio 2020-21 entri nel vivo andiamo a ripercorrere la stagione conclusa un mese fa,... Leggi su gazzetta

Manca una ventina di giorni all'inizio della nuova stagione, un paio invece all'apertura del calciomercato, e la nuova Juventus di Andrea Pirlo è ancora inevitabilmente un cantiere aperto: uno degli a ...Al Fantacalcio lo svedese si è meritato in fretta un posto tra i top di reparto: in 18 presenze, Ibrahimovic ha collezionato la bellezza di 10 gol e 3 assist, per una fanta-media complessiva di 8.17.