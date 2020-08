Esplode la rabbia a Lampedusa: “Basta migranti, Lamorgese vattene”. Residenti in piazza (video) (Di domenica 30 agosto 2020) «Basta migranti! La ministra Lamorgese deve andare a casa». Il grido del coro partito da Lampedusa è unanime e veemente. Ieri sera al porto di Lampedusa. Questa mattina davanti al Comune di Lampedusa: i cittadini dell’isola sono allo stremo. E chiedono con forza la chiusura dell’hotspot locale. Alcuni abitanti, addirittura, hanno provato a bloccare i pulmini carichi i migranti diretti al centro d’accoglienza: una struttura al collasso da tempo. L’aria è carica di tensione. Nelle ultime ore la rabbia è esplosa. E per provare a contenerla si sono verificati anche disordini tra manifestanti e forze dell’ordine, subito rientrati. I siciliani stanno con il loro governatore, Nello Musumeci. Stanno con la ... Leggi su secoloditalia

