Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali in 24h (Di domenica 30 agosto 2020) PECHINO, 30 AGO - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 9 casi confermati provenienti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cina Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali in 24h - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, il Governo conosceva i rischi della pandemia: il documento segreto che lo conferma

Il Governo italiano conosceva i rischi di uno scoppio della pandemia da COVID-19 con largo anticipo rispetto ai primi casi accertati. Ecco il documento, fino ad oggi segreto, che lo conferma. Il Gover ...

Coronavirus: Meloni, governo ha sottovalutato e non ha fatto nulla per contenere epidemia

Roma, 30 ago 12:52 - (Agenzia Nova) - La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta le "rivelazioni clamorose" del quotidiano "La Repubblica" di oggi riguardo la gestione dell’epidemia ...

