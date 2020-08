Chadwick Boseman, l'ultimo post su Twitter da record: ha il numero più alto di like (Di domenica 30 agosto 2020) L'ultimo post dell'account Twitter di Chadwick Boseman, scomparso venerdì, ha battuto i record della piattaforma social e quello detenuto in precedenza da Barack Obama. L'ultimo post dell'account Twitter di Chadwick Boseman, morto venerdì scorso, ha battuto i record della piattaforma social, con il maggior numero di like ricevuti nella storia, dice Variety. Si tratta di una foto dell'attore afroamericano, stroncato da un tumore al colon all'età di 43 anni, accompagnata da una dichiarazione della sua famiglia a proposito del suo stato di salute (il tumore gli fu diagnosticato nel 2016, e peggiorò col passare degli anni) e del ... Leggi su movieplayer

