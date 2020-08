Caos migranti a Lampedusa, il Viminale annuncia l'arrivo di altre 3 navi quarantena (Di domenica 30 agosto 2020) Sbarchi a raffica, le proteste feroci sull'isola e il comune pronto allo sciopero generale contro "il silenzio del governo". Il Viminale finalmente batte un colpo e in serata annuncia l'invio di altre tre navi a Lampedusa per la quarantena dei migranti. "Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all'utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo". E' quanto si legge in una nota del Ministero dell'Interno. La prima nave, individuata con una procedura d'urgenza avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il ... Leggi su iltempo

